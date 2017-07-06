День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Бизнес
07 июля 2017 14:54  [37] "НБД-Банк" впервые выпустил аккредитив по контракту с китайским производителем без посредников
07 июля 2017 14:20  [57] Более ста нижегородцев стали пользователями тарифного плана "Премиальный" компании "Ростелеком"
07 июля 2017 09:43  [95] Торговый центр "Мебельный Базар" в Нижнем Новгороде отметил шесть лет своей работы
05 июля 2017 14:38  [288] Роспотребнадзор проведет очередную встречу с представителями ресторанного бизнеса в Нижнем Новгороде 13 июля
04 июля 2017 17:05  [193] Суд оставил в силе наложенный нижегородским УФАС штраф "Газпром межрегионгазу" на 650 тысяч рублей
04 июля 2017 14:40  [197] "Сбербанк" снизил процентные ставки по "Нецелевому кредиту под залог недвижимости" до 12%
04 июля 2017 14:39  [324] "АФГ Националь" выделил 14 га для экспериментальной посадки сахарной свеклы в Нижегородской области в 2017 году
03 июля 2017 11:48  [177] "Ростелеком" утвердил методику для тестирования Национальной биометрической платформы
01 июля 2017 10:55  [434] Горадминистрация объявила конкурс на поставку и установку автоматизированной системы парковок на ул. Ковалихинской-Варварской
30 июня 2017 18:02  [319] Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде 3-21 июля будет находиться в корпоративном отпуске
Бизнес

Более ста нижегородцев стали пользователями тарифного плана "Премиальный" компании "Ростелеком"

07 июля 2017 14:20  [57] Бизнес
Более ста нижегородцев стали пользователями тарифного плана Премиальный компании Ростелеком

Более ста нижегородцев стали пользователями тарифного плана Премиальный компании Ростелеком

Фото: Ростелеком

Более ста нижегородцев стали пользователями тарифного плана "Премиальный" компании "Ростелеком". Об этом сообщает пресс-служба компании 7 июля 2017 года.

Сотым абонентом, подключившим пакет "Премиальный", стал нижегородец Владимир Маркин. Компания отметила это событие, пригласив нового абонента в свой офис для вручения подарков.

"Ростелеком уже сегодня создает основу для сервисов, работающих по модели "умного дома". Мы возводим мощную телеком-инфраструктуру, разрабатываем высокотехнологичные решения, чтобы все подключенные к сети оператора устройства безотказно выполняли свои функции и приносили комфорт в дома наших абонентов, – прокомментировал вице-президент – директор макрорегионального филиала "Волга" Дмитрий Проскура.

Он сообщил также, что при выводе в 2016 году на рынок Поволжского региона тарифного плана "Премиальный" использовался персонализированный подход, когда специальные предложения разрабатываются под интересы узкого сегмента. "Пользовательский интерес к системе "все включено" существует в любой сфере, в том числе и в телекоммуникационной. Столько сервисов и опций, сколько мы смогли собрать по верхней потребительской планке, все вошли в пакет "Премиальный", – добавил Проскура.

Комплексное эксклюзивное предложение включает доступ в сеть Интернет со скоростью 100 Мбит/с, Интерактивное ТВ с комплектом оборудования, пакетом телеканалов "Максимальный" и дополнительными сервисами, телефонию с возможностью безлимитных звонков на любые стационарные телефоны по России, а также ежемесячно до 200 минут с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов. Дополнительным бонусом служит возможность просмотра фильмов из видеотеки сервиса "Видеопрокат". В пакет также входит годовая карта на сервисное обслуживание в режиме 24/7.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде06 июля 2017Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде

Дмитрий Митрохин

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph