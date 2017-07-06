Более ста нижегородцев стали пользователями тарифного плана "Премиальный" компании "Ростелеком" Бизнес

Более ста нижегородцев стали пользователями тарифного плана Премиальный компании Ростелеком Фото: Ростелеком

Более ста нижегородцев стали пользователями тарифного плана "Премиальный" компании "Ростелеком". Об этом сообщает пресс-служба компании 7 июля 2017 года.

Сотым абонентом, подключившим пакет "Премиальный", стал нижегородец Владимир Маркин. Компания отметила это событие, пригласив нового абонента в свой офис для вручения подарков.

"Ростелеком уже сегодня создает основу для сервисов, работающих по модели "умного дома". Мы возводим мощную телеком-инфраструктуру, разрабатываем высокотехнологичные решения, чтобы все подключенные к сети оператора устройства безотказно выполняли свои функции и приносили комфорт в дома наших абонентов, – прокомментировал вице-президент – директор макрорегионального филиала "Волга" Дмитрий Проскура.

Он сообщил также, что при выводе в 2016 году на рынок Поволжского региона тарифного плана "Премиальный" использовался персонализированный подход, когда специальные предложения разрабатываются под интересы узкого сегмента. "Пользовательский интерес к системе "все включено" существует в любой сфере, в том числе и в телекоммуникационной. Столько сервисов и опций, сколько мы смогли собрать по верхней потребительской планке, все вошли в пакет "Премиальный", – добавил Проскура.

Комплексное эксклюзивное предложение включает доступ в сеть Интернет со скоростью 100 Мбит/с, Интерактивное ТВ с комплектом оборудования, пакетом телеканалов "Максимальный" и дополнительными сервисами, телефонию с возможностью безлимитных звонков на любые стационарные телефоны по России, а также ежемесячно до 200 минут с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов. Дополнительным бонусом служит возможность просмотра фильмов из видеотеки сервиса "Видеопрокат". В пакет также входит годовая карта на сервисное обслуживание в режиме 24/7.