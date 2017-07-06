"НБД-Банк" впервые выпустил аккредитив по контракту с китайским производителем без посредников Бизнес

ПАО "НБД-Банк" впервые выпустило рублевый аккредитив по контракту с китайским производителем без подтверждения иностранным банком. Об этом сообщает пресс-служба банка 7 июля 2017 года.

Согласно информации, ранее НБД-Банк выпускал аккредитивы без подтверждения иностранными банками только с европейскими партнерами, теперь такой формат сотрудничества доступен и с азиатскими производителями.

Как сообщается в пресс-релизе, НБД-Банк начал осуществлять расчеты по аккредитивам в национальной валюте по сделкам с китайскими компаниями в конце 2016 года.

"Возможность выпуска аккредитивов по контрактам с азиатскими партнерами без подтверждения иностранными банками – это сигнал о росте доверия иностранных поставщиков к гарантиям НБД-Банка. Для наших клиентов это безусловный плюс, который снижает стоимость сделки, так как теперь отсутствует необходимость оплаты комиссии за услуги иностранного банка-посредника. Также расчет в национальной валюте выгоден обеим сторонам сделки: он позволяет продавцу сэкономить на банковских издержках, и потому тот в свою очередь может пойти на некоторые уступки по договору, например, предоставив клиенту скидку на товар или отсрочку по оплате", – говорит начальник управления корпоративных финансов и клиентов НБД-Банка Евгений Максаков.

"Проведение расчетов по аккредитивам в российских рублях имеет массу преимуществ для предпринимателей, и в первую очередь это исключение любых финансовых рисков, связанных с курсом доллара или евро, а также удешевление суммы сделки и возможный рост объемов операций", - сообщается в пресс-релизе.