"Лукойл-Волганефтепродукт" ввел систему постоплаты на АЗС Нижнего Новгорода Бизнес

ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" ввело систему "Постоплата" на автозаправочных станциях Нижнего Новгорода с 3 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 7 июля.

Как сообщается в пресс-релизе, внедрение постоплаты будет происходить постепенно, по две-три АЗС в несколько дней.

"Новая услуга позволит клиентам существенно сократить время заправки, поскольку процессы заполнения топливом бензобака и оплаты будут происходить одновременно. Топливо-раздаточные колонки предприятия будут оборудованы платами преднабора для желающих заправить автомобиль на конкретную сумму или залить точный объем. При заправке "до полного" автолюбителю достаточно просто зафиксировать пистолет в бензобаке и пройти на стойку оператора для оплаты", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщили в компании, с момента введения услуги "Постоплаты" ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" увеличивает количество заправщиков на станциях вдвое. Кроме того, на некоторых станциях будут работать "корпоративные волонтеры" - сотрудники организации, призванные помогать клиенту в освоении новой системы.