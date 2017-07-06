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Спорт

Игрок БК "Нижний Новгород" пробился в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу 3Х3

09 июля 2017 10:49  [28] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Игрок "Нижнего Новгорода" Александр Захаров пробился в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу 3Х3, который 7 июля стартовал в Амстердаме. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба 8 июля 2017 года.

В составе сборной России форвард БК "НН" успешно преодолел стадию группового этапа и 9 июля примет участие в четвертьфинальной игре. В которой соперниками российской команды станет сборная Словении.

На стадии группового этапа сборная России провела два матча. В первой игре россияне нанесли поражение швейцарцам 20-17, а во второй уступили французам 19-21.

Этот результат позволил нашей команде занять второе место и выйти в плей-офф.

Лучшим в составе сборной России в обеих играх стал Александр Захаров. Защитник БК "НН" в общей сложности набрал 25 очков и стал самым результативным баскетболистом всего группового этапа.

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