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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по подозрению в убийстве из-за кражи магнитофона 11-летней давности

10 июля 2017 10:36  [73] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по подозрению в убийстве из-за кражи магнитофона 11-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области 10 июля 2017 года.

По версии следствия, 24 ноября 2006 года в помещении кафе "Комсомольское шоссе" на ул. Комсомольское шоссе Канавинского района Нижнего Новгорода подозреваемый и двое его подельников избили мужчину кулаками и лопатой. По их словам, потерпевший похитил у подозреваемого мужчины магнитофон. Затем нападавшие заперли в контейнере избитого мужчину, а также охранника кафе, который, по их словам, допустил кражу. Открыв контейнер вечером 25 ноября, они обнаружили, что избитый ими мужчина скончался. Они перенесли тело погибшего за территорию кафе, где оно впоследствии и было обнаружено. Установить личности потерпевших не удалось.

Двое нападавших были задержаны полицией "по горячим следам", они приговорены к различным срокам лишения свободы. Третий мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Его удалось обнаружить в апреле 2017 года. В настоящее время 34-летний подозреваемый заключен под стражу, от дачи показаний он отказался. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего), п. "а, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)направлено в суд для рассмотрения по существу.

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