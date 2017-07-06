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Мужчина подозревается в покушении на изнасилование 14-летней школьницы в Сормовском парке Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области 10 июля 2017 года.
По версии следствия, утром 7 июля в безлюдной части Сормовского парка 29-летний злоумышленник напал на 14-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать. Крики девочки услышали находящиеся рядом граждане, которые и пресекли его действия.
Подозреваемого задержали следователи, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). Вину он не признал, от дачи показаний отказался. Расследование по делу продолжается.
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