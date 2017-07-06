День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
10 июля 2017 11:21  [36] Два работника предстанут перед судом по подозрению в краже деталей с нижегородского завода "ГАЗ"
10 июля 2017 11:11  [91] Низководный мост затопило в Гагинском районе Нижегородской области 10 июля
10 июля 2017 10:52  [85] Мужчина подозревается в покушении на изнасилование 14-летней школьницы в Сормовском парке Нижнего Новгорода
10 июля 2017 10:36  [73] Нижегородец предстанет перед судом по подозрению в убийстве из-за кражи магнитофона 11-летней давности
10 июля 2017 09:43  [140] МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в связи с туманом в Нижегородской области утром 10 июля
09 июля 2017 18:02  [154] Синоптики предупреждают об усилении гроз и дождей в Нижегородской области 9-10 июля
09 июля 2017 11:22  [388] Здание и автомобиль сгорели в г.о Дзержинск Нижегородской области 9 июля
08 июля 2017 15:21  [284] Житель Дзержинска Нижегородской области обвиняется в покушении на убийство из-за подозрений в краже куртки
07 июля 2017 15:36  [653] Администрация Советского района Нижнего Новгорода объяснила разрушение моста в Кузнечихе засором перепускной трубы
07 июля 2017 13:36  [200] Автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста в Выксунском г.о. Нижегородской области 6 июля
Происшествия

Два работника предстанут перед судом по подозрению в краже деталей с нижегородского завода "ГАЗ"

10 июля 2017 11:21  [36] Происшествия
Горьковский автозавод

Горьковский автозавод

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанут перед судом по подозрению в краже деталей с завода "ГАЗ". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 10 июля 2017 года.

По версии следствия, в апреле 2017 года двое работников завода автомобильных агрегатов ПАО "ГАЗ" 38 и 39 лет договорись похитить с территории завода автомобильные детали. Рабочие спрятали детали в аккумуляторный отсек служебного грузового автомобиля и этот момент были задержаны сотрудником по защите ресурсов ПАО "ГАЗ".

Уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража) направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления нижегородцам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде06 июля 2017Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде

Дмитрий Митрохин

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph