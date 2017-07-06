Два работника предстанут перед судом по подозрению в краже деталей с нижегородского завода "ГАЗ" Происшествия

Горьковский автозавод Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода предстанут перед судом по подозрению в краже деталей с завода "ГАЗ". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 10 июля 2017 года.

По версии следствия, в апреле 2017 года двое работников завода автомобильных агрегатов ПАО "ГАЗ" 38 и 39 лет договорись похитить с территории завода автомобильные детали. Рабочие спрятали детали в аккумуляторный отсек служебного грузового автомобиля и этот момент были задержаны сотрудником по защите ресурсов ПАО "ГАЗ".

Уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража) направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления нижегородцам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.