Более 20 нижегородских пар приняли участие в "Бале юбиляров" в честь Дня семьи, любви и верности Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 20 нижегородских пар приняли участие в "Бале юбиляров" в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 10 июля 2017 года.

Торжественное мероприятие прошло сегодня в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике - Усадьбе Рукавишниковых. Оно проходит уже пятый год.

Участниками праздника стала 21 супружеская пара, прожившие вместе от 25 до 66 лет. По традиции юбиляры оставили свои подписи в почетной книге.

Как отметила руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, количество браков в регионе растет, уже в первом полугодии 2017 года более 9 тысяч пар вступило в законный брак. "Буквально на той неделе у нас была замечательная дата – 07.07.2017. В этот день был свадебный бум - было заключено 600 браков. А 8 июня 2017 года в день Петра и Февронии 300 пар заключили свой брак в торжественной обстановке. Более того, в этот день чествовали 220 пар-юбиляров по всей Нижегородской области", - добавила она.

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По данным главного управления ЗАГС Нижегородской области, в июне текущего года в области было зарегистрировано 2 409 браков. С начала года количество браков составило 8 539, что на 123 брака больше, чем за 1 полугодие 2016 года.

8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности, посвященный православным святым Петру и Февронии Муромским. Святые благоверные князья Петр и Феврония. Они являются образцом христианского супружества и почитаются в качестве покровителей заключенных браков.