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Общество

УФАС перенесло рассмотрение жалобы на конкурсы по новым нижегородским частным маршрутам на 12 июля

10 июля 2017 18:29  [140] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

УФАС по Нижегородской области перенесло рассмотрение жалобы перевозчиков на конкурсы по новым нижегородским частным маршрутам на 12 июля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ведомства 10 июля 2017 года.

Согласно предоставленной информации, на сегодняшнем заседании УФАС не все вопросы по конкурсной процедуре были разрешены. Как сообщил НИА "Нижний Новгород" заместитель руководителя ведомства Сергей Смирнов, администрацией не был дан ответ о том, почему лоты были сформированы именно в том порядке, в котором были выставлены на конкурс.

Сегодня стало известно, что горадминистрация намерена ввести новые маршруты №№ 75, 34, 81, 44, 13, 88 с 15 июля 2017 года. На вопрос корреспондента о том, не придется ли администрации отменять это решение, если процедура в УФАС затянется, Сергей Смирнов подчеркнул, что антимонопольное ведомство будет решать вопрос в рамках закона и своей компетенции, а свои вопросы администрация должна решать самостоятельно.

Ранее сообщалось, что горадминистрация отложила подведение итогов первого конкурса по новым частным маршрутам до решения УФАС.

Напомним также, что 20 июля должны быть подведены итоги второго конкурса по маршрутам: №49 "Улица Космическая - Мещерское озеро" (в настоящее время эти две точки соединяют маршруты №№49 и 65); №29 "Красное Сормово - Автовокзал "Щербинки" (который заменит маршрут №19); №86 "Автовокзал "Щербинки" - Микрорайон "Седьмое небо" (который заменит маршрут №66). По планам мэрии, связанные с этим изменения в движении транспорта вступят с 1 августа.

Как сообщалось ранее, 12 июля 2016 года, и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов подписал постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде", согласно которому в течение 2016-2017 годов запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам.

В течение года документ претерпевал изменения, и по данным на июль 2017 года планируется ввести 23 новых частных маршрута, а отменить – 26: Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115. Конкурсы на маршруты в арбитражном суде сейчас оспаривают восемь частных перевозчиков.

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