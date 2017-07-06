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Общество

Горадминистрация намерена отменить еще четыре частных маршрута в Нижнем Новгороде с августа 2017 года

10 июля 2017 18:03  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация намерена отменить еще четыре частных маршрута с августа 2017 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.

С 1 августа 2017 года вводятся: маршрут №49 "Улица Космическая - Мещерское озеро" (в настоящее время эти две точки соединяют маршруты №№49 и 65); №29 "Красное Сормово - Автовокзал "Щербинки" (который заменит маршрут №19); №86 "Автовокзал "Щербинки" - Микрорайон "Седьмое небо" (который заменит маршрут №66).

При этом в это же время отменяются маршруты Т-19, Т-49, Т-55, Т-66.

Напомним, что конкурс по вышеназванным маршрутам должен состояться 20 июля 2017 года. Условия этого, второго по счету конкурса (также как и первого) оспаривают в УФАС несколько частных перевозчиков. В связи с этим нижегородская администрация отложила подведение итогов первого конкурса.

Напомним также, что с 15 июля будут отменены десять старых маршрутов: №№10,23, 29, 34, 38, 44, 48, 68, 81 и 115. Взамен начнут действовать шесть новых: маршруты №75 -"Поселок Нагулино – Микрорайон Соцгород 2", №34 - "Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры", №81 - "Микрорайон Кузнечиха-2 – Улица Дружаева", №44 - "Улица Космическая – Улица Пермякова", №13 - "Автостанция "Канавинская" – Улица Адмирала Нахимова" и №88 - "Поселок Дачный – Микрорайон Молитовский".

12 июля 2016 года, и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов подписал постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде", согласно которому в течение 2016-2017 годов запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам.

В течение года документ претерпевал изменения, и по данным на июль 2017 года планируется ввести 23 новых частных маршрута, а отменить – 26: Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115. Конкурсы на маршруты в арбитражном суде сейчас оспаривают восемь частных перевозчиков.

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