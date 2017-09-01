"Музей трезвости" начал работу в Нижнем Новгороде 31 августа Общество

Фото: т/к "Волга"

"Музей трезвости" начал работу в Нижнем Новгороде 31 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня глава региона Валерий Шанцев осмотрел выставку и ознакомился с работой амбулаторного реабилитационного центра "Школа трезвости", открытого некоммерческой организацией "Здоровое поколение".

По итогам визита глава региона дал поручение министерству внутренней региональной и муниципальной политики поддержать этот проект. "Нужно, чтобы "Музей трезвости" получил финансовую поддержку как общественная организация, которая несет социальную нагрузку", - заявил Шанцев. Кроме того, он обратил внимание на то, что нужно отремонтировать дорогу к музею.

"Наша задача – поменять сознание людей и утвердить в них четкую позицию, что нет временно пьющих. Люди должны стремиться к тому, чтобы создавать здоровые и крепкие семьи. Никакой культуры пития на самом деле не существует, и наша работа как раз направлена на то, чтобы разрушать эти стереотипы", - заявил руководитель проекта Алексей Якимов.

На данный момент выставка носит историко-информативный характер: экспонаты содержат информацию об истории борьбы с алкоголизмом в России. В дальнейшем, по словам Алексея Якимова, планируется добавить в музей анатомические объекты для так называемой "шоковой терапии". Также он рассказал о том, что противоалкогольная выставка была впервые открыта на Нижегородской ярмарке в 1909 году. "Было выстроено отдельное здание, чтобы стать "Музеем по борьбе с пьянством". 25 июля 1910 года состоялось официальное открытие музея в присутствии почетных гостей. За несколько месяцев музей посетили около 30 тысяч человек. Музей служил вплоть до Октябрьской революции 1917 года, а потом бесследно исчез", - добавил Якимов.

Новый нижегородский "Музей трезвости" расположился по адресу: Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 43 (цокольный этаж, вход со двора). Вход в музей бесплатный, группы помощи также работают бесплатно.