Более 37 тысяч первоклассников Нижегородской области получат страховые полисы в рамках проекта НРО "Единой России" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 37 тысяч первоклассников Нижегородской области получат страховые полисы в рамках проекта Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" 1 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.

1 сентября в регионе стартовал ежегодный партийный проект регионального отделения "В будущее с "Единой Россией".

Как сообщил, комментируя старт проекта, секретарь НРО "Единой России" Александр Табачников, в 2017 году страховая сумма составит 50 тысяч рублей, полис действует на протяжении учебного года.

"Уже тринадцать лет "Единая Россия" реализует по всей области этот масштабный и очень важный, жизненный, проект. Маленьким людям, вступившим в незнакомый мир, еще только предстоит привыкнуть к жизни в школьном коллективе, столкнуться со многим новым, неизведанным. Их природная любознательность и непоседливость ведет их вперед – в школе и по дороге к ней. На этом пути крайне важно обеспечить дополнительную безопасность детей и, в какой-то мере, дополнительное спокойствие родителей. Идеология этого проекта укладывается в простую фразу: "Нам не все равно, что будет с детьми нашей области", - сказал Табачников.

"При этом мы искренне желаем каждой семье, где есть первоклассник, чтобы ни у кого никогда не было повода воспользоваться этим полисом", - отметил он.

Напомним, что страховые полисы первоклассникам на праздничных линейках 1 сентября вручают представители депутатского корпуса, активисты, руководители партии. Страховка действует с момента, когда ученик вышел из дома в учебное заведение, и защищает его в школе и до возвращения домой.