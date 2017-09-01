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Общество

Владимир Солдатенков проинспектировал реализацию проекта "Городская среда" в г. Первомайске Нижегородской области

01 сентября 2017 15:36  [385] Общество
Владимир Солдатенков проинспектировал реализацию проекта Городская среда в г. Первомайске Нижегородской области

Владимир Солдатенков проинспектировал реализацию проекта Городская среда в г. Первомайске Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Городская среда" Владимир Солдатенков проинспектировал реализацию проекта в г. Первомайске Нижегородской области. Об этом сообщает нижегородское региональное отделение партии 1 сентября 2017 года.

В Первомайске в рамках реализации проекта "Городская среда" ведутся работы по созданию места отдыха для жителей и гостей города – сквера "Солнечный". На территории сквера будут разбиты газоны, высажены кустарники и декоративные деревья, установлены светильники, парковые скамейки, урны.

В центральной части расположится площадка из брусчатки, от которой лучами разойдутся пешеходные дорожки: композиция в виде солнца и определила название сквера.

"Я с удовольствием ознакомился с опытом работы руководства городского округа и местного отделения партии Первомайска над совместным проектом благоустройства общегородского пространства в рамках партийного проекта "Городская среда". На мой взгляд, очень интересная находка – создание в парке "Солнечный" площадки для занятия экстремальными видами спорта", - сказал Солдатенков подводя итоги инспекции.

По его словам, место для создания сквера выбрано удачно, так как он будет расположен вблизи школы искусств, дома культуры и проспектом. "Получится одновременно очень хорошая прогулочная зона и спортивная зона скейт-парка. Очень здорово, что здесь смогут заниматься разные группы населения независимо от возраста". – пояснил Солдатеков.

Также площадка может использоваться и для уроков физкультуры близлежащей школы.

Сейчас идет завершающая стадия работ, и к 24 сентября 2017 года парк будет продемонстрирован всем жителям города Первомайска и гостям, которые приедут на День города.

"Это очень удачный проект. К созданию этого пространства с большим интересом подошло руководство города и жители, которые принимают активное участие в процесс благоустройства. Практически все население города Первомайска вовлечено в проект. Важную роль здесь играет первичная партийная организация "Единой России" и секретарь первичной организации Анна Козина, которая занимается проектом с огромным воодушевлением", - отметил куратор проекта.

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