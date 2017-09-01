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Общество

Михаил Бабич представит Андрея Толмачева в должности председателя Волго-Вятского арбитражного суда 7 сентября 2017 года

06 сентября 2017 14:19  [204] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич 7 сентября 2017 года представит Андрея Толмачева в должности председателя арбитражного суда Волго-Вятского округа. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО 6 сентября 2017 года.

Согласно информации, указ о назначении был подписан 7 августа 2017 года. Толмачев наделен полномочиями председателя суда на шестилетний срок.

Представитель арбитражного суда Волго-Вятского округа сообщил НИА Нижний Новгород, что занимавший ранее пост председателя Сергей Клюкин отправлен в почетную отставку. Решением высшей квалификационной коллегии судей РФ в связи с истечением срока пребывания в должности председателя суда его полномочия прекращены с 22 июля 2017 года.

СПРАВКА:
По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции по Нижегородской области, Толмачев родился 28 июля 1971 года в г. Йошкар-Ола в Марий Эл.

В 1994 году поступил учиться в Марийский государственный университет по специальности "Юриспруденция", которую окончил в 2000 году с присвоением квалификации юриста.

В период с 1993 года по 2011 год проходил службу в налоговой полиции.

С 2001 года по 2004 год работал в должности помощника судьи Арбитражного суда республики Марий Эл. В июле 2004 года назначен на должность судьи арбитражного суда республики Марий Эл. В декабре 2009 года назначен на должность заместителя председателя арбитражного суда республики Марий Эл.

В марте 2015 года Толмачев был назначен на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда на шестилетний срок полномочий.

Женат, имеет двоих детей.

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