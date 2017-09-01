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Общество

Делегация Канавинского района Нижнего Новгорода посетит предприятия экономики и ЖКХ в Минске 8-10 сентября

07 сентября 2017 10:48  [54] Общество

Делегация Канавинского района Нижнего Новгорода отправится с визитом в Минск в республику Беларусь 8-10 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

8 сентября и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров направит делегацию во главе с заместителем главы райадминистрации Анатолием Багровым во Фрунзенский район города Минска Республики Беларусь.

В состав делегации также входят начальник управления экономического развития администрации Канавинского района Эдуард Цветков, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района Антон Максимов.

Как говорится в сообщении, программа визита включает посещение ведущих предприятий экономики и жилищно-коммунального хозяйства Фрунзенского района города Минска, а также посещение городских праздничных мероприятий, посвященных 950-летию со Дня образования города Минска.

"Восьмого сентября, в преддверии 950-летия со Дня образования города Минска состоится встреча делегации Канавинского района с руководителями Фрунзенского района города Минска. Практика подобных встреч стала уже традиционной. Мы намерены развивать отношения. Необходимо усиливать взаимодействие между нашими регионами во всех сферах. Мы готовы получать и делиться опытом", - сообщил Михаил Шаров.

Согласно информации, договоренность об обмене делегациями регионов была достигнута в апреле 2016 года, когда сторонами было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимовыгодном партнерстве.

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