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Общество

Акция "Я-РОССИЯ" по созданию летописи из фотопортретов пройдет 9 сентября в ТРК "НЕБО" в Нижнем Новгороде

07 сентября 2017 19:04  [30] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Акция ВГТРК под названием "Я-РОССИЯ" по созданию летописи из фотопортретов пройдет 9 сентября 2017 года в ТРК "НЕБО" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ТРК 7 сентября 2017 года.

"В рамках всероссийского мероприятия создается грандиозный портрет современников: из множества тысяч фотопортретов, снятых в разных городах, будет создана настоящая летопись. В сентябре к масштабной акции, прошедшей во многих городах нашей Родины, присоединяется Нижний Новгород. В этому году горьковскому телевидению исполняется 60 лет", - говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия - телеканал "Россия" и крупнейший в Поволжье ТРК "НЕБО" предлагают всем нижегородцам и гостям города стать участниками всероссийского движения.

Атриум ТРК с 12.00 до до 18.00 наполнится музыкой и развлечениями: интерактивными зонами мастер-классов телевидения и радио, будет работать детская площадка с аквагримом и будет продемонстрирована яркая, насыщенная шоу-программа на сцене.

"Если вы или ваш ребенок мечтаете попробовать себя в качестве диктора телевидения или радио, 9 сентября предоставится отличная возможность попробовать свои силы в этой области", - говорится в сообщении.

В зоне грима и перевоплощения гости комплекса смогут примерить на себя образы известных персонажей разных эпох. Гостями и ведущими мероприятия станут дикторы региональных и федеральных телепередач канала "Россия".

Все желающие могут поучаствовать в розыгрыше и стать обладателями ценных призов от партнеров мероприятия. Самые удачливые гости "НЕБО" получат пригласительные билеты на экскурсию в телецентр "Россия" и множество подарков от магазинов и ресторанов ТРК "НЕБО".

"Очень рады, что торгово-развлекательный комплекс "НЕБО" выступает партнером масштабного всероссийского проекта. Уверены, что нижегородцы примут активное участие и обязательно внесут свой вклад в создание современного образа нашей Родины", - рассказала директор по связям с общественностью ТРК "НЕБО" Анна Волкова.

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