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Общество

Нижегородская администрация планирует направить более 7 млн рублей на ремонт подземного перехода на ул. Прокофьева

08 сентября 2017 12:29  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить более 7 млн рублей на ремонт подземного пешеходного перехода ну ул. Прокофьева в Канавинском районе. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 7 сентября 2017 года.

Согласно информации, аукцион на право выполнения данных работ назначен на 29 сентября 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7,2 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода. До 15 декабря подрядчик должен будет заменить 35 светильников и отремонтировать сходы, стены, пол и потолок.

Напомним, в конце августа администрация Нижнего Новгорода объявила аукцион на ремонт подземного перехода у завода "Нител". Торги состоятся 18 сентября. Кроме того, объявлен аукцион на ремонт надземного перехода через Окский съезд.

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