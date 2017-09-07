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Общество

Синоптики прогнозируют потепление до +19° в Нижегородской области к 10 сентября

08 сентября 2017 14:57  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют потепление до +19° в Нижегородской области к 10 сентября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрметцентр.

"8 и 9 сентября в тылу уходящего на Урал циклона сохранится холодная погода: максимальная температура воздуха днём при значительной облачности ожидается +14,+17°, минимальные значения ночью около 10°. Ветер северо-западный, порывистый. Местами кратковременные дожди, в утренние часы в низинах туман", - говорится в сообщении синоптиков.

10 сентября Гидромецентр прогнозирует переменную облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем +16,+19°. утром +8,+11°. Ветер южный, умеренный.

11-13 сентября, по информации синоптиков, днём воздух будет прогреваться до +20,+23, в ночные часы минимальные значения +10,+13°. Возможны кратковременные дожди.

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