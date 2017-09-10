Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года Политика

В Нижнем Новгороде в единый день голосования прошли довыборы по трём округам: №18 (находится в Московском районе), №27 (Нижегородский район) и №31 (Советский район). Изначально на три вакантных мандата документы подали 34 человека. После регистрации кандидатов осталось 15, на день голосования – 14 (директор ООО "Бизнес Центр" Михаил Виноградов выбыл после регистрации).

По данным избиркома Нижнего Новгорода на 18:00 явка избирателей составила 11,2%.

Напомним, что 19 октября 2016 года Дума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия депутатов Александра Бочкарева, Владимира Панова и Олега Сорокина. Все трое подали заявления о сложении полномочий депутатов Гордумы в связи с избранием в вышестоящие представительные органы власти - Заксобрание (Сорокин и Бочкарев) и Госдуму (Панов).

Автор фото - Оксана Колотушкина