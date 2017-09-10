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Политика

Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года

10 сентября 2017 20:10  [119] Политика

В Нижнем Новгороде в единый день голосования прошли довыборы по трём округам: №18 (находится в Московском районе), №27 (Нижегородский район) и №31 (Советский район). Изначально на три вакантных мандата документы подали 34 человека. После регистрации кандидатов осталось 15, на день голосования – 14 (директор ООО "Бизнес Центр" Михаил Виноградов выбыл после регистрации).

По данным избиркома Нижнего Новгорода на 18:00 явка избирателей составила 11,2%.

Напомним, что 19 октября 2016 года Дума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия депутатов Александра Бочкарева, Владимира Панова и Олега Сорокина. Все трое подали заявления о сложении полномочий депутатов Гордумы в связи с избранием в вышестоящие представительные органы власти - Заксобрание (Сорокин и Бочкарев) и Госдуму (Панов).

Автор фото - Оксана Колотушкина

Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года
Голосование на довыборах депутатов Думы Нижнего Новгорода 10 сентября 2017 года

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