Избирательные участки на выборах в Нижегородской области закрылись в 20:00 Политика

Избирательные участки на выборах в Нижегородской области закрылись в 20:00 Фото: с сайта Думы Дзержинска, НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Избирательные участки на выборах в Нижегородской области закрылись в 20:00

10 сентября 2017 года в регионе прошли выборы в Гордумы г.Кстово, Первомайска, в совет депутатов г.о.г. Шахунья, поселковый совет п.Ардатов, а также довыборы – в частности, в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.

В Нижнем Новгороде по округам №№18, 27, 31 в выборах приняли участие 14 кандидатов, в Арзамасе (округ №24) – четверо, в Дзержинске по округу №35 – пятеро, в г.Кстово – 87, в Первомайске – 28, в Шахунье – 77. По данным на 18:00 на довыборах в Думу Нижнего Новгорода проголосовало 11,2% от общего количества граждан региона, наделенных избирательным правом. На 15:00 явка составляла 9,4%, на 12:00 – 6,94%.

Как сообщила НИА "Нижний Новгород" председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына, всего в избирательную комиссию поступило менее пяти сообщений о возможных нарушениях на выборах в регионе.

"Заявления поступили из г.Кстово, касаемо направлений наблюдателям, подписанным главой администрации Кстовского района Кириллом Культиным (находящимся под арестом до ноября 2017 года. – прим. НИА "Нижний Новгород"), из Городца – на якобы подвоз избирателей к месту голосования, из Арзамаса – на членов ТИК, которые, по словам заявителя, неправомерно находились на участке", - рассказала Оксана Кислицына.

Она также отметила, что наблюдатели по округу №31 в Нижнем Новгороде жаловались на то, что их не пускают на участок. "Там кандидат от КПРФ отозвал свой список наблюдателей. Но это его право", - добавила председатель избирательной комиссии региона.