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Общество

Сухая и теплая погода ожидается в Нижегородской области 13 сентября 2017 года

11 сентября 2017 12:06  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сухая и теплая погода с температурой до 25º ожидается в Нижегородской области 13 сентября 2017 года. Об этом сообщает нижегородский гидрометцентр 11 сентября.

Согласно информации, 11 и 12 сентября атмосферный фронт с облаками и дождями отойдет на восток. Только местами прогнозируются небольшие короткие дожди. Температура воздуха днем при южных ветрах 11 сентября составит +17…+20°, 12 сентября - +20…+23°, ночью +11...+14°.

В сообщении говорится, что 13 сентября будет по-летнему солнечно, тепло и сухо. Воздух прогреется до +22…+25°, ночные значения +13…+16°.

Кроме того, по данным гидрометцентра 14 и 15 сентября ожидается влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. Кратковременные дожди, возможны грозы. Температурный фон все еще высокий: днем преобладающая температура около +20°, на солнце на 1º... 3º выше, минимальные значения ночью +10…+13°.

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