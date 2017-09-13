Горизбирком утвердил итоги довыборов в Думу Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горизбирком утвердил итоги довыборов в Думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании городской избирательной комиссии 13 сентября 2017 года.



За утверждение результатов выборов проголосовали восемь из десяти присутствующих членов избиркома, против – один (Вячеслав Карцевский, ЛДПР), один воздержался.



Председатель избирательной комиссии города Александр Макеев также рассказал, что на избирательном участке №2566 (округ №27, Нижегородский район) результаты выборов отменены, а 109 бюллетеней, "все досрочное голосование", – недействительными.



Ранее сообщалось, что явка избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода составила 12,62%.



Напомним, что победу на довыборах одержали Станислав Прокопович (ЕР, округ №18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, №27) и Андрей Колобов (СР, №31).