Собственник ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде намерен начать реставрацию здания в 2017 году Общество

Здание Дворянского собрания (ДК им. Свердлова) Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Собственник ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде намерен начать реставрацию здания в 2017 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области 13 сентября.



Согласно информации, собственником объекта культурного наследия федерального значения "Здание Дворянского собрания" ул. Большая Покровская, д.18) по-прежнему является ООО "Поволжье Нижний". В августе 2017 года управление выдало разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия после обращения собственника. Разрешением предусмотрены следующие виды работ: ремонт и реставрация фасадов и кровли. Срок действия разрешения до 31 декабря 2017 года. Работы проводятся за счет средств собственника объекта.



В свою очередь глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, комментируя состояние памятника архитектуры отметила, что с собственником здания администрации удалость связаться и выработать дальнейший план действий. В связи с этим глава города выразила уверенность, что памятник будет восстановлен к 2018 году.



Напомним, что в апреле 2017 года надзорное ведомство сообщало, что сроки реконструкции здания ДК им. Свердлова в Нижнем Новгороде не определены и зависят от собственника.



Также ранее сообщалось, что дом культуры им. Свердлова продан частному лицу. Сделка между облсовпрофом, являющимся балансодержателем ДК Свердлова, и покупателем, являющимся частным лицом, состоялась в ноябре 2007 года. Новым собственником ДК стала организация ООО "Поволжье Нижний".

В настоящее время здание Дворянского собрания нуждается в ремонте.