Михаил Гапонов
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Председатель правления нижегородского банка "Ассоциация" Михаил Гапонов избран заместителем председателя совета обновленной Ассоциации банков "Россия". Данное решение было принято на внеочередном заседании совета Ассоциации банков "России", которое состоялось 13 сентября в Сочи в рамках XV Международного банковского форума "Банки России – XXI век".
Согласно информации организаторов форума, на заседании было также принято решение изменить полное наименование организации - на "Ассоциацию банков России" (ассоциация "Россия").
Место президента ассоциации занял бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский, а Анатолий Аксаков назначен на пост председателя совета. В новый Совет вошли 40 представителей банковского сообщества, среди них: Дмитрий Ананьев (ПАО "Промсвязьбанк"), Сергей Горьков (Внешэкономбанк), Герман Греф (ПАО "Сбербанк России"), Николай Журавлев (Совет Федерации ФС РФ), Дмитрий Патрушев (АО "Россельхозбанк"), Олег Тиньков (АО "Тинькофф-Банк") и др.
Заместителями стали четыре члена совета, представляющие все сегменты банковского рынка. Председатель правления нижегородского банка "Ассоциация" Михаил Гапонов был избран одним из заместителей по вопросам банков с универсальной лицензией. Кроме него заместителями председателя совета стали: Александр Мурычев (РСПП) - будет заниматься вопросами международных организаций, Михаил Дралин (банк "Кузнецкий") - отвечает за банки с базовой лицензией, Владимир Сенин ("Альфа-капитал") - представляет системообразующие банки с универсальной лицензией.
"Сейчас Ассоциация представляет собой весь банковский сектор – от системообразующих банков до небольших учреждений, которые будут работать на основе базовой лицензии. Такая репрезентативность дает возможность существенно повысить качество экспертизы, по-настоящему заняться формированием благоприятной среды для развития банковского бизнеса. Это в интересах абсолютно всех участников банковского рынка. Да, высокопрофессиональная экспертиза – дело недешевое, но, на мой взгляд, расширившаяся Ассоциация "Россия" имеет возможность и должна стать таким экспертным центром", - заметил Михаил Гапонов.
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