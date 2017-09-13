Михаил Гапонов избран заместителем председателя совета обновленной Ассоциации банков "Россия" Бизнес

Михаил Гапонов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель правления нижегородского банка "Ассоциация" Михаил Гапонов избран заместителем председателя совета обновленной Ассоциации банков "Россия". Данное решение было принято на внеочередном заседании совета Ассоциации банков "России", которое состоялось 13 сентября в Сочи в рамках XV Международного банковского форума "Банки России – XXI век".

Согласно информации организаторов форума, на заседании было также принято решение изменить полное наименование организации - на "Ассоциацию банков России" (ассоциация "Россия").

Место президента ассоциации занял бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский, а Анатолий Аксаков назначен на пост председателя совета. В новый Совет вошли 40 представителей банковского сообщества, среди них: Дмитрий Ананьев (ПАО "Промсвязьбанк"), Сергей Горьков (Внешэкономбанк), Герман Греф (ПАО "Сбербанк России"), Николай Журавлев (Совет Федерации ФС РФ), Дмитрий Патрушев (АО "Россельхозбанк"), Олег Тиньков (АО "Тинькофф-Банк") и др.

Заместителями стали четыре члена совета, представляющие все сегменты банковского рынка. Председатель правления нижегородского банка "Ассоциация" Михаил Гапонов был избран одним из заместителей по вопросам банков с универсальной лицензией. Кроме него заместителями председателя совета стали: Александр Мурычев (РСПП) - будет заниматься вопросами международных организаций, Михаил Дралин (банк "Кузнецкий") - отвечает за банки с базовой лицензией, Владимир Сенин ("Альфа-капитал") - представляет системообразующие банки с универсальной лицензией.



"Сейчас Ассоциация представляет собой весь банковский сектор – от системообразующих банков до небольших учреждений, которые будут работать на основе базовой лицензии. Такая репрезентативность дает возможность существенно повысить качество экспертизы, по-настоящему заняться формированием благоприятной среды для развития банковского бизнеса. Это в интересах абсолютно всех участников банковского рынка. Да, высокопрофессиональная экспертиза – дело недешевое, но, на мой взгляд, расширившаяся Ассоциация "Россия" имеет возможность и должна стать таким экспертным центром", - заметил Михаил Гапонов.