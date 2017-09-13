Стоимость подготовки и проведения довыборов в Думу Нижнего Новгорода в 2017 году составила 9,2 млн рублей Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Стоимость подготовки и проведения довыборов в Думу Нижнего Новгорода в 2017 году составила 9,2 млн рублей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской избирательной комиссии 13 сентября 2017 года.

Согласно информации, решением городской Думы от 24 мая на подготовку и проведение дополнительных выборов в Гордуму VI созыва были выделены средства из городского бюджета в размере 9 млн 250 тысяч рублей.

По данным избиркома, данные средства были выделены на следующие расходы: на закупку бюллетеней; на информирование избирателей (изготовление печатной, аудио-видео- продукции, печатной продукции для инвалидов по зрению); на приобретение, доставку и установку оборудования; на транспортные расходы; на внедрение новых избирательных технологий, средств автоматизации и на обучение организаторов выборов; на вознаграждение и выплату компенсаций членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также на выплаты гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам; на доставку, хранение избирательной документации подготовку ее к передаче в архив и уничтожению; на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением выборов, а также с обеспечением полномочий и деятельности избирательных комиссий.

По информации избиркома Нижегородской области, в сентябре-октябре 2017 года основные и дополнительные выборы проводятся в 34 муниципальных районах и городских округах, на региональном и федеральном уровне выборы не проводились.

Из местных бюджетов по данным на 10 сентября 2017 года было профинансировано 66 избирательных кампаний на общую сумму 22 млн 780,9 тысяч рублей.

Кроме того, по данным областного избиркома, в 2017 году из средств областного бюджета финансируются выборы депутатов вновь образованных муниципальных образований р.п. Ардатов (566,11 тысяч рублей) и г.о. Перевозский (933,82 тысяч рублей).

Напомним, что 10 сентября, в Единый день голосования, в Нижегородской области прошли выборы депутатов муниципальных парламентов. Согласно информации областной избирательной комиссии, жители выбирали 172 депутата представительных органов муниципальных образований, в Нижнем Новгороде прошли довыборы депутатов в Гордуму по округам №№18, 27, 31.