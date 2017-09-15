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Происшествия

Поезд насмерть сбил сотрудника железнодорожной охраны в Нижегородской области 17 сентября

18 сентября 2017 11:41  [184] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Грузовой поезд насмерть сбил сотрудника железнодорожной охраны в Дзержинске Нижегородской области 17сентября 2017 года.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, в 18:34 на железнодорожных путях в Дзержинске грузовой поезд смертельно травмировал 37-летнего мужчину. По данному факту СУ на транспорте проводит доследственную проверку.

Как уточнили агентству в пресс-службе Нижегородского линейного управления МВД РФ на транспорте, погибший мужчина являлся сотрудником военизированной охраны на железной дороге.

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