Поезд насмерть сбил сотрудника железнодорожной охраны в Нижегородской области 17 сентября

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Грузовой поезд насмерть сбил сотрудника железнодорожной охраны в Дзержинске Нижегородской области 17сентября 2017 года.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, в 18:34 на железнодорожных путях в Дзержинске грузовой поезд смертельно травмировал 37-летнего мужчину. По данному факту СУ на транспорте проводит доследственную проверку.
Как уточнили агентству в пресс-службе Нижегородского линейного управления МВД РФ на транспорте, погибший мужчина являлся сотрудником военизированной охраны на железной дороге.
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