Поезд насмерть сбил сотрудника железнодорожной охраны в Нижегородской области 17 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Грузовой поезд насмерть сбил сотрудника железнодорожной охраны в Дзержинске Нижегородской области 17сентября 2017 года.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, в 18:34 на железнодорожных путях в Дзержинске грузовой поезд смертельно травмировал 37-летнего мужчину. По данному факту СУ на транспорте проводит доследственную проверку.

Как уточнили агентству в пресс-службе Нижегородского линейного управления МВД РФ на транспорте, погибший мужчина являлся сотрудником военизированной охраны на железной дороге.