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Общество

Комиссия при нижегородской мэрии планирует 21 сентября рассмотреть предложение о сохранении маршрутов №№23 и 55

18 сентября 2017 16:59  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Комиссия при нижегородской администрации планирует 21 сентября 2017 года рассмотреть предлагаемые горожанами и депутатами изменения в схему маршрутов. Об этом директор департамента транспорта Александр Голофастов заявил на заседании комиссии Гордумы по соцполитике 18 сентября 2017 года.

По его словам, 21 сентября планируется собрать комиссию из представителей мэрии, перевозчиков, депутатов и рассмотреть на ней восемь заявок с просьбой внести изменения в имеющиеся маршруты.

Отвечая на вопросы председателя комиссии по соцполитике Василия Пушкина ("Единая Россия"), Голофастов отметил, что предложения депутатов (Игоря Богданова и Александра Разумовского, фракция "Справедливая Россия", – прим. НИА "Нижний Новгород"), выступивших 7 сентября против отмены частных маршрутов №№23, 32 и 55, также будут рассмотрены на заседании этой комиссии.

Ранее первый замглавы горадминистрации Сергей Миронов заявил о возможности пересмотра отмены частных маршрутов при экономическом обосновании.

Напомним, с июля 2017 года проходят конкурсы на новые частные маршруты. Первые два конкурса по маршрутам №№75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№49, 29, 86 выиграли ООО "Мещеряков и К" и ООО "Автопарк НН" соответственно. Третий конкурс (маршруты №№14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92) пройдет 5 октября 2017 года, четвертый - 26 сентября, пятый –отменен.

До конца 2017 года планируется ввести 23 новых частных маршрута, а отменить – 26: Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115.

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