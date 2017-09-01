Депутаты Гордумы от "Справедливой России" выступили против отмены нижегородских частных маршрутов №№23, 32 и 55 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутаты Гордумы от "Справедливой России" выступили против отмены нижегородских частных маршрутов №№23, 32 и 55. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания комиссии Думы по соцполитике 7 сентября 2017 года.



Вопрос с формулировкой "Об антисоциальной комплексной транспортной системе в Нижнем Новгороде" инициировал директор школы №91 (Ленинский район), председатель фракции "СР" в Гордуме Игорь Богданов. Он в очередной раз подчеркнул, что отмена маршрутов №№23 и 55 неправомерна.



"Вам нужны забастовки перед выборами президента? У меня целая пачка обращений. Вы решили изжить перевозчиков – люди-то тут причем?", - обратился депутат к заместителю директора департамента транспорта Валерию Луневу.



Свои замечания к новой схеме высказал и главврач больницы №13, депутат от "Справедливой России" Александр Разумовский. Он подчеркнул, что работает в 13-ой больнице 16 лет, и впервые здесь появились волнения среди сотрудников и пациентов "из-за безобразной транспортной обеспеченности".



"75-ую маршрутку люди ждут 25-30 минут. С Казанского шоссе, Приокского района вообще невозможно до больницы добраться. Предлагаю вернуть что-то наподобие 32 маршрута", - отметил Разумовский.



Замдиректора департамента Валерий Лунев подчеркнул, что некоторые обращения граждан рассматривать пока рано. "Пока не все конкурсы проведены, не все изменения введены. Выходят на линию новые автобусы, ситуация улучшается", - отметил он.



Депутат от КПРФ Евгений Лазарев, в свою очередь, поставил под сомнение наличие документа с комплексной транспортной схемой. "Если вы разработали КТС, но не показываете общественности – значит её нет или её стыдно показывать", - считает депутат.



По итогам обсуждения вопроса члены комиссии приняли решение собрать предложения с депутатов по транспортной ситуации в округах, которые они представляют.



Напомним, что в июне 2017 года Игорь Богданов предложил отправить в отставку директора департамента транспорта Александра Голофастова, однако тогда депутаты его не поддержали.



Напомним также, что в апреле 2017 года разработчик презентовал комплексную транспортную схему Нижнего Новгорода.



С июля 2017 года проходят конкурсы на новые частные маршруты. Первые два конкурса по маршрутам №№75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№49, 29, 86 выиграли ООО "Мещеряков и К" и ООО "Автопарк НН" соответственно.Третий конкурс (маршруты №№14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92) пройдет 5 октября 2017 года, четвертый - 26 сентября, пятый – 30 ноября.