Нижегородская администрация заявила о возможности пересмотра отмены маршрутов при экономическом обосновании Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода заявила о возможности пересмотра отмены частных маршрутов при экономическом обосновании. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Миронов после оперативного совещания 18 сентября 2017 года.



Напомним, что 7 сентября 2017 года на заседании комиссии Гордумы по соцполитике депутаты от "Справедливой России" выступили против отмены нижегородских частных маршрутов №№23, 32 и 55. 18 сентября журналисты поинтересовались у Миронова, готова ли администрация рассмотреть данные обращения и при необходимости вернуть отмененные маршруты.



Первый заместитель сити-менеджера отметил, что "транспортная схема – документ, который актуализируется ежегодно". "Мы рассматриваем обращения не только депутатов, но и граждан. Любое обращение будет рассматриваться, если оно будет обоснованно, экономически в том числе. Исходя из этого и будет приниматься решение по изменению схемы", - подчеркнул он.



Сергей Миронов также добавил, что обращений граждан по маршрутной сети в администрацию стало меньше. "На сегодняшний момент жители уже изучили маршрутную схему", - отметил он.



Напомним, с июля 2017 года проходят конкурсы на новые частные маршруты. Первые два конкурса по маршрутам №№75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№49, 29, 86 выиграли ООО "Мещеряков и К" и ООО "Автопарк НН" соответственно. Третий конкурс (маршруты №№14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92) пройдет 5 октября 2017 года, четвертый - 26 сентября, пятый – отменен.



До конца 2017 года планируется ввести 23 новых частных маршрута, а отменить – 26: Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115.