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Общество

Нижегородские активисты собрали более 1,5 тысяч подписей за отмену закона о разрешении строить религиозные объекты в парках

18 сентября 2017 18:21  [55] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородские активисты собрали более 1,5 тысяч подписей за отмену закона о разрешении строить религиозные объекты в парках. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила председатель нижегородского Союза попечительских советов парков Мария Попова 18 сентября 2017 года.

По ее словам, в сентябре 2017 года обращение по отмене закона планируется передать главе Нижнего Новгорода Елизавете Солонченко, председателю комиссии Гордумы по экологии Михаилу Кузнецову и в Заксобрание Нижегородской области. "На сегодняшний день собрано 1 528 подписей", - уточнила Мария Попова.

Напомним, что 12 сентября 2017 года комиссия по экологии нижегородской Думы не поддержала предложение об отмене закона о разрешении строить храмы в парках.

Напомним также, что в апреле 2016 года в региональный закон "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" были внесены поправки, позволяющие застраивать культовыми объектами парки и скверы. В январе 2017 года облправительство сменило зонирование трех озелененных участков для строительства храмов: по ул. Вождей Революции, по ул. Южное шоссе, по ул. Ларина.

В мае комиссия Гордумы по экологии приняла решение сформулировать позицию по необходимости инициировать внесение поправок в региональное законодательство. Прокуратура области, в свою очередь, не выявила правовых нарушений в законе о разрешении строить храмы в парках.

Ранее также сообщалось, что митрополия считает недостаточным количество храмов в Нижнем Новгороде.

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