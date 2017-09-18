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Новые депутаты нижегородской Думы получили депутатские удостоверения. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.
Напомним, что 10 сентября 2017 года прошли довыборы в Думу Нижнего Новгорода. Победу на них одержали Станислав Прокопович (Единая Россия, округ №18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, №27) и Андрей Колобов (самовыдвиженец при поддержке "Справедливой России", №31).
На сегодняшнем заседании глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила им удостоверения и депутатские значки.
Ранее сообщалось, что явка избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода составила 12,62%.
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