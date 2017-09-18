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Политика

Новые депутаты нижегородской Думы получили депутатские удостоверения

20 сентября 2017 10:29  [12] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Новые депутаты нижегородской Думы получили депутатские удостоверения. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.

Напомним, что 10 сентября 2017 года прошли довыборы в Думу Нижнего Новгорода. Победу на них одержали Станислав Прокопович (Единая Россия, округ №18), Шамиль Аляутдинов (ЕР, №27) и Андрей Колобов (самовыдвиженец при поддержке "Справедливой России", №31).

На сегодняшнем заседании глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко вручила им удостоверения и депутатские значки.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на довыборах в Думу Нижнего Новгорода составила 12,62%.

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