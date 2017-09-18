Нижегородская Дума согласовала исключение из бюджета 11,6 млн рублей на ликвидацию выпусков канализации в Борзовку и Ржавку Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума согласовала исключение из бюджета 2017 года 11,6 млн рублей на ликвидации выпусков канализации в реки Борзовку и Ржавку. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.



На сегодняшнем заседании были внесены очередные изменения в бюджет города на 2017 год. Доходная и расходная части городского бюджета увеличены на 221,8 млн рублей - до 29,9 млрд рублей и 32,9 млрд рублей соответственно. Дефицит останется равным 3 млрд рублей.



С некоторых статей бюджета суммы снимаются, в частности, планируется снять 1,9 млн рублей с ремонта фонтанов в Нижегородском районе. Также исключаются из бюджета "в связи с уточнением срока начала строительства объектов" 11,6 млн рублей – с ликвидации открытых выпусков канализации в реки Борзовка и Ржавка, 3,5 млн рублей – со строительства дома на ул.Радио.



15,4 млн рублей планируется снять с инженерной и дорожной инфраструктуры к участкам в районе д. Сысоевка Богородского района (предназначены для предоставления многодетным семьям). Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов уточнил, что инфраструктуру (сети водоснабжения) планируется начать строить в 2018 году (ранее это планировалось сделать осенью текущего года. – прим. НИА "Нижний Новгород").



38 млн рублей из 221,1 млн рублей, в частности, будет направлено на зарплату сотрудникам учреждений культуры, 10 млн рублей – расходы на питание в школах, 4,5 млн рублей – на оплату исполнительных листов КУГИ (комитет по управлению городским имуществом), 4,1 млн рублей - на ремонт проезда у здания бассейна "Дельфин" в районе пр. Гагарина.



Депутат от КПРФ Евгений Лазарев предложил отказаться от выделения средств на ремонт проезда в районе пр. Гагарина. "Та дорога, на мой взгляд, находится в нормативном состоянии. Предлагаю перераспределить эти деньги на ремонт дороги по ул. Шорина. Она совершенно убита", - заявил Лазарев.



Сергей Миронов ответил на это, что ремонт проезда в районе пр. Гагарина начался еще в 2016 году, и "работы надо завершить". "По ул.Шорина все выполнено, дорога восстановлена. Обращайте внимание на происходящее на вашем избирательном участке", - обратился Миронов к Лазареву.



Кроме вышеназванного, 67,6 млн рублей планируется выделить на капремонт вагонов метрополитена, 9,7 млн рублей – на содержание и ремонт многоквартирных домов, обслуживаемых МП "Городская управляющая компания" (предприятие обслуживает ветхие и аварийные дома. – прим. НИА "Нижний Новгород"), 8,4 млн рублей – на присоединение к сетям электроснабжения и водоснабжения реконструируемого театра "Вера", 8,3 млн рублей – на строительство водопровода в д. Кузнечиха, 4,4 млн рублей – на создание площадки для удаленного досмотра грузового транспорта, следующего на стадион к ЧМ, 1,07 млн рублей – на разработку проекта строительства второй очереди кладбища "Новое Стригинское".



По итогам обсуждения вопрос за предлагаемые правки в бюджет проголосовали 39 из 40 присутствующих депутатов, один - против.



Напомним, что в июне 2017 года доходная и расходная части бюджета были увеличены на 87,7 млн рублей - до 29,6 млрд рублей и 32,6 млрд рублей соответственно. Дефицит остался равным 3 млрд рублей.