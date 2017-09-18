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Общество

Движение транспорта по ул. Агрономической будет временно ограничено в Нижнем Новгороде

20 сентября 2017 17:11  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта по ул. Агрономической будет временно ограничено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, с 21:00 21 сентября до 05:00 1 октября 2017 года движение транспорта по улице Агрономической в районе дома №73 будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

Причина изменений: производство строительно-монтажных работ.

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