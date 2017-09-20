Активисты просят руководство Нижнего Новгорода включить три сквера в федеральную программу по благоустройству Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Активисты просят руководство Нижнего Новгорода включить три сквера в федеральную программу по благоустройству. Копия соответствующего обращения от 20 сентября 2017 года имеется в распоряжении НИА "Нижний Новгород".



Ранее сообщалось, что нижегородские активисты собрали более 1,5 тысяч подписей за отмену закона о разрешении строить религиозные объекты в парках. Сегодня градозащитница Мария Попова направила подписи с обращением на имя главы города Елизаветы Солонченко, и.о.главы горадминистрации Сергея Миронова и председателя комиссии Гордумы по экологии Михаила Кузнецова.



"Как известно, по трем скверам (на ул.Прыгунова, ул.Родионова, ул. Вождей Революции) идет подготовка документов для передачи участков религиозным организациям под капитальные объекты. Это приведет к уменьшению зоны озелененных территорий. Пока земельные участки не оформлены и не выданы разрешительные документы, мы просим остановиться и еще раз взвесить все аргументы", - обращаются три инициативные группы жителей Автозаводского, Нижегородского, Сормовского районов к руководству города.



Инициативные группы просят городские власти рассмотреть данное обращение на комиссии Гордумы по экологии, обратиться в Заксобрание Нижегородской области по отмене закона, разрешившего строительство религиозных объектов на озелененных территориях.



Кроме того, жители просят включить скверы на ул.Прыгунова, ул.Родионова, ул. Вождей Революции в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" для их дальнейшего благоустройства.



Напомним, что 12 сентября 2017 года комиссия по экологии нижегородской Думы не поддержала предложение об отмене закона о разрешении строить храмы в парках.



Напомним также, что в апреле 2016 года в региональный закон "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" были внесены поправки, позволяющие застраивать культовыми объектами парки и скверы. В январе 2017 года облправительство сменило зонирование трех озелененных участков для строительства храмов: по ул. Вождей Революции, по ул. Южное шоссе, по ул. Ларина.



Ранее также сообщалось, что митрополия считает недостаточным количество храмов в Нижнем Новгороде.