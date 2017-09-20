Нижегородская администрация назначила на 20 октября пять аукционов на развитие территорий Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация назначила на 20 октября пять аукционов на право развития территорий. Соответствующие извещения опубликованы на сайте горадминистрации 19 сентября 2017 года.



Согласно опубликованной информации, 20 октября 2017 года пройдут пять аукционов на право развития застроенной территории: в границах улиц Батумской и Героя Елисеева (начальная цена – 2,6 млн рублей, площадь участка – 2,18 га), Пятигорской и Батумской (4,7 млн рублей, 2,01 га), Батумской и Углова (2,7 млн рублей, 1,21 га), Гончарова и Усиевича (2,9 млн рублей, 0,88 га), в районе домов №№2 и 4 по ул. Грузинской (18,6 млн рублей, 0,21 га).



Сносу или реконструкции в связи с этим подлежат: дома №№ 2, 3А, 4, 5А, 6, 16, 18, 20, 22, 22А, 26, 26А, 28, 30, 30А, 32 по ул.Батумской, №№8А, 9, 9А, 10, 11, 12 по ул.Героя Елисеева, №№20, 20А, 22, 22А, 22Б по ул.Пятигорской, №№2 и 4 по ул.Столетова, №№1, 2, 3, 4, 5 по ул.Углова, №№20,22 по ул.Гончарова, №№6,8 по ул.Усиевича, №№2,4 по ул.Грузинской, №14 в пер.Лудильный.



Проекты планировки вышеназванных территорий победители торгов должны будут подготовить в течение года после заключения контракта (то есть, ориентировочно, до конца осени 2018 года, - прим. НИА "Нижний Новгород"); в течение трех лет – предоставить гражданам, выселяемым из сносимых домов, жилых помещений; в течение восьми лет после утверждения проекта планировки - осуществить строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры.



Напомним, 13 октября пройдут еще шесть аукционов на развитие застроенных территорий. Ранее депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев предложил отменить эти конкурсы и назначить их заново, но с правками: прописать в конкурсной документации обязанность застройщиков самим организовывать социальную инфраструктуру (детсады, школы) на территории. Дума 20 сентября этот вопрос рассматривать не стала.



Ранее сообщалось, что всего в 2017 году планируется провести 53 аукциона. 11 территорий из 53 будут разыграны по программе волнового переселения. Ожидаемая сумма поступлений в бюджет города – 218 млн рублей.



Напомним также, что в декабре 2016 года Законодательное собрание одобрило возврат большей части градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне областного правительства.