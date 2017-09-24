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Политика

Нижегородская мэрия намерена добавить в администрацию Канавинского района ещё одного замруководителя

25 сентября 2017 15:56  [93] Политика
Администрация Канавинского района

Администрация Канавинского района

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода намерена добавить в администрацию Канавинского района ещё одного заместителя руководителя. Об этом сообщил и.о главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов по итогам еженедельного оперативного совещания 25 сентября 2017 года.

Комментируя повторное отстранение Дмитрия Шурова с должности главы Канавинского района, Миронов назвал это "дежавю".

"Мы снова видим повторение ситуации. На сегодняшний момент есть решение суда, оно администрацией исполняется. А Михаила Шарова (и.о. главы администрации Канавинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") жалко. Ему приходится тяжело. На нём лежит большая ответственность и нагрузка, а людей в администрации не хватает, так как отсутствует заместитель, и решение этого вопроса затянулось на многие годы", - отметил и.о главы горадминистрации.

Миронов сообщил, что в связи с этим в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в структуру районной администрации, и в штате появится новая единица.

В свою очередь, Михаил Шаров, комментируя пополнение штата, ответил, что рассчитывает на нового заместителя, который будет заниматься вопросами развития городского хозяйства и ЖКХ. "Мы работаем с увеличенной нагрузкой, готовимся к Чемпионату (Чемпионат мира по футболу 2018 года, - прим. НИА "Нижний Новгород") больше остальных районов, потому что именно у нас эпицентр всего, что будет происходить. Параллельно ведется большая работа по сносу незаконных торговых точек, благоустраивается территория, и на фоне всего этого ещё и штат остается недоукомплектованным. Я очень рассчитываю на появление заместителя. Понимаю, что процесс этот небыстрый, скорее всего, все будет окончательно решено не раньше нового года", - отметил Шаров

Как сообщалось ранее, глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров был арестован 17 сентября 2015 года по подозрению в мошенничестве. Чиновник подозревался в совершении преступления, связанного с попыткой незаконного отчуждения объектов недвижимости Академии самбо в Кстовском районе.

По решению суда с сентября 2015 года Шуров был отстранен от должности. Обязанности главы района с того момента исполнял Михаил Шаров. Шуров после почти двухлетнего отстранения вновь вышел на работу в июле 2017 года, а вскоре ушел на больничный. 21 сентября суд вновь отстранил его от должности.

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