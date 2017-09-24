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Общество

Нижегородское Заксобрание одобрило запрет резервирования мест на кладбищах до 2019 года

26 сентября 2017 11:45  [55] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области приняло в двух чтениях закон о запрете резервирования мест на кладбищах до 2019 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.

Законопроект был инициирован Думой Нижнего Новгорода. В региональном законодательстве решено прописатьзапрет резервирования мест на кладбищах для семейных захоронений до конца 2018 года.

"Мы выступили с таким предложением, потому что у нас нет возможности предоставлять такое количество мест. Может быть, к 2019 году ситуация изменится", - отмечал ранее депутат Гордумы Николай Ингликов.

Согласно законопроекту, речь идет только о кладбищах Нижнего Новгорода.

Напомним, юридическое управление Думы Нижнего Новгорода предложило исключить возможность резервирования мест на кладбищах в мае 2017 года.

Напомним также, что 13 сентября администрация Нижнего Новгорода сообщила о том, что получено согласование правительства Нижегородской области на строительство двух новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах.

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