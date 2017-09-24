Нижегородское Заксобрание одобрило запрет резервирования мест на кладбищах до 2019 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области приняло в двух чтениях закон о запрете резервирования мест на кладбищах до 2019 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 сентября 2017 года.



Законопроект был инициирован Думой Нижнего Новгорода. В региональном законодательстве решено прописатьзапрет резервирования мест на кладбищах для семейных захоронений до конца 2018 года.



"Мы выступили с таким предложением, потому что у нас нет возможности предоставлять такое количество мест. Может быть, к 2019 году ситуация изменится", - отмечал ранее депутат Гордумы Николай Ингликов.



Согласно законопроекту, речь идет только о кладбищах Нижнего Новгорода.



Напомним, юридическое управление Думы Нижнего Новгорода предложило исключить возможность резервирования мест на кладбищах в мае 2017 года.



Напомним также, что 13 сентября администрация Нижнего Новгорода сообщила о том, что получено согласование правительства Нижегородской области на строительство двух новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах.