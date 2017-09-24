Нижегородская епархия окажет помощь в отправке родственников к пострадавшим в ДТП паломникам Общество

С места ЧП Фото: Гу МВД РФ по Краснодарскому краю

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Нижегородская епархия окажет помощь в отправке родственников к пострадавшим в ДТП в Краснодарском крае паломникам. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе епархии 26 сентября 2017 года.

"Мы окажем помощь родственникам пострадавших и погибших в их отправке в Краснодарский край, в сопровождении их, а также при возвращении обратно", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что по данным на 12:00 26 сентября, отправка родственников пострадавших на Кубань ещё не проводилась.

В пресс-службе епархии пояснили, что в автобусе, по предварительным данным, находились только нижегородские паломники, представителей духовенства там не было. Также отмечено, что все участники поездки были застрахованы. "Это был обычный тур по святым местам, паломники возвращались из Абхазии в Нижний Новгород. Экскурсовод был светский", - отметил представитель пресс-службы.

Как сообщается на официальном сайте нижегородской епархии, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнование родным и близким погибших в автокатастрофе. "Выражаю соболезнования родным и близким погибших, молюсь о здравии пострадавших. Возношу свои молитвы об упокоении душ новопреставленных рабов Божиих. Всемилостивый Бог да упокоит их в небесных селениях и да подаст родным и близким силы пережить горечь утраты, пострадавшим же пошлет крепость сил духовных и телесных, скорейшего выздоровления", - сказал митрополит.

Напомним, что в 01:20 на 1366 км трассы М-4 "Дон" в районе посёлка Молькино произошло ДТП с участием автобуса King Long, который следовал из Адлера в Нижний Новгород, и грузового автомобиля MAN. По данным МЧС, в автобусе находились 26 человек. В результате ДТП погибли шесть человек, пострадали 19 человек. По факту данного ДТП ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. По предварительной версии, причиной ДТП могло послужить то, что водитель автобуса уснул за рулем.

Сообщалось также, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим.