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Политика

Некоторые нижегородские министры не намерены войти в команду нового главы региона, - источник

27 сентября 2017 20:22  [166] Политика
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Некоторые нижегородские министры не намерены войти в команду нового главы региона.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в Нижегородском кремле 27 сентября 2017 года, отдельные члены правительства не собираются оставаться на должностях с приходом врио губернатора Глеба Никитина. Конкретные фамилии собеседник агентства называть не стал.

Он также сообщил, что на сегодняшний вечер запланирована первая встреча бывшего главы региона Валерия Шанцева и назначенного врио губернатора Глеба Никитина.

Напомним, Никитин ранее сообщал в интервью РБК, что готов выслушать советы экс-губернатора и будет учитывать его опыт.

Напомним также, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку 26 сентября. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин, его представление региону запланировано на 28 сентября.

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