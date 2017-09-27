Некоторые нижегородские министры не намерены войти в команду нового главы региона, - источник Политика

Правительство Нижегородской области

Некоторые нижегородские министры не намерены войти в команду нового главы региона.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в Нижегородском кремле 27 сентября 2017 года, отдельные члены правительства не собираются оставаться на должностях с приходом врио губернатора Глеба Никитина. Конкретные фамилии собеседник агентства называть не стал.

Он также сообщил, что на сегодняшний вечер запланирована первая встреча бывшего главы региона Валерия Шанцева и назначенного врио губернатора Глеба Никитина.

Напомним, Никитин ранее сообщал в интервью РБК, что готов выслушать советы экс-губернатора и будет учитывать его опыт.

Напомним также, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку 26 сентября. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин, его представление региону запланировано на 28 сентября.