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Политика

"Думаю, что в первую очередь надо опираться на местные кадры", - Глеб Никитин

26 сентября 2017 16:46  [41] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: kremlin.ru

"Думаю, что в первую очередь надо опираться на местные кадры", - заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в интервью РБК, комментируя свое назначение.

Он рассказал РБК, что решение о назначении было неожиданным "Но я считаю, что нужно всегда быть готовым к решениям руководства и к тому доверию, которое оно предполагает, и к ответственности, которая за этим следует", - сказал Никитин.

Среди первоочередных планов он назвал поездки по районам, общение в руководством общественных организаций. "Естественно, первым делом буду встречаться с полпредом [Приволжского федерального округа Михаилом Бабичем], это будет первая наша встреча и разговор. Будем намечать соответствующие планы. Я думаю, что это общественно-политическая консолидация, подготовка бюджета, отопительный сезон – текущие работы. Знакомство с командой – ведь очень важно понять, с кем предстоит работать в ближайшее время", - подчеркнул врио губернатора.

На вопрос о том, планирует ли он привезти в Нижегородскую область кого-то из своей команды, Глеб Никитин ответил, что пока не думал об этом.

"Думаю, что в первую очередь надо опираться на местные кадры, будем активно работать. Только в том случае, если будут какие-то нарекания, нехватка узких профессионалов, специалистов на месте, тогда уже будем смотреть и искать кого-то из Москвы, министерства или регионов. При необходимости, конечно, кого-то можно [заменить], но команда есть, ребята сильные. В смене команды нет необходимости, я считаю", - добавил он.

Говоря о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, Никитин сообщил, что на ней обсуждалось развитие региона и задачи, которые стоят в этой сфере. "Что касается выборов, то мы их не обсуждали, но мне кажется, здесь все очевидно. Необходимо на высочайшем уровне организовать [их] легитимно, без нарушений", - отметил врио главы региона.

Относительно деятельности команды предыдущего губернатора Никитин рассказал РБК, что "пока нет мнения, что надо какой-то тотальный аудит или какую-то тотальную ревизию единовременную делать".

Кроме того, он сообщил, что выслушает советы Валерия Шанцева и будет учитывать его опыт.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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