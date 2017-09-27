Парки, а не парковки. Какие перемены ожидают озелененные территории Нижнего Новгорода? Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Близится октябрь, месяц, в течение которого прессе и жителям Нижнего Новгорода городские власти обещали торжественно презентовать проект развития городских парков, который должен продлиться, как минимум, пять лет, а как максимум не одно десятилетие.

В настоящее время в Нижнем Новгороде находится более 10 парков. Александровский сад (старейший городской парк, расположен между Верхневолжской и Нижневолжской набережными), парк Кулибина (территория бывшего Петропавловского кладбища), сад им. Я. М. Свердлова (возле Нижегородской консерватории), парк Победы (набережная Гребного канала), сквер на площади Горького, парк 1 Мая (является старейшим парком заречной части города, находится в Канавинском районе), Автозаводский парк, Парк "Дубки", Парк Пушкина (Советский район), Сормовский парк, Станкозаводский парк (сад имени Маяковского), "Швейцария" ("Парк Приокский"), Ботанический сад (функционирует при ННГУ им. Лобачевского).

В местных рейтингах популярности зон для отдыха самые лучшие отзывы нижегородцев и гостей города достались парку "Швейцария" (который занимает самую большую площадь - 360 га), Сормовскому парку (146 га), парку 1 Мая и лесопарковой зоне Щелоковский хутор (расположен в Советском и Приокском районах)

До настоящего времени парки функционируют автономно, благоустройство производится за счет собственников и районных администраций. В 2016 году администрация города впервые заговорила о необходимости разработки программы, которая позволила бы паркам не только получить единую концепцию озеленения и благоустройства, но и создать общую навигационную карту. Данное заявление стало событием для города, так как с конца XX века научный подход к популяризации и восстановлению парков в Нижнем Новгороде не применялся.

В рамках подготовки к разработке программы администрация взяла для сравнения два опроса граждан 1985 и 2012 годов. В них горожанам были заданы вопросы о том, что бы им хотелось видеть в парковых зонах.

"В советское время хотели больше аттракционов, а сегодня нижегородцы хотят ландшафтных архитектурных малых форм, красивых клумб и цветников", - отмечалось в результатах опроса. С учетом этого мнения был разработан проект, автором которого стало ООО "Архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд". В границы разработки проекта образца 2016 года вошли Центральный парк Автозаводского района, парк Победы, парк Приокского района, парк имени 1 Мая, Сормовский парк, парк "Дубки", парк имени Пушкина, парк имени Кулибина, парк имени Маяковского, Александровский сад, детский парк имени Свердлова. Концепция предусматривает ряд рекомендаций руководству парков по сохранению зеленых территорий и всесезонной организации отдыха посетителей различных возрастов.

В ноябре 2016 года председатель попечительского совета парка им. Кулибина Мария Попова попросила администрацию при разработке программы рассмотреть вопрос о возвращении четырем городским паркам (парку им. Кулибина, парку Пушкина, Сормовскому и Автозаводскому) тех озелененных территорий, которые ранее были выведены за их пределы, в частности – того участка, который ранее планировался под строительство аквапарка в Автозаводском парке. На что получила от администрации города обещание рассмотреть данную просьбу в контексте проекта.

С момента обсуждения проекта прошло меньше года, и уже 13 марта 2017 года новый директор департамента культуры горадминистрации Наталья Суханова сообщила о том, что средств на разработку программы развития парков города не хватает. Однако, разработанная "Архилэндором" программа была согласована.

В течение весны-лета 2017 года администрация три раза переносила срок представления проекта развития парков общественности, объясняя это необходимостью более тщательной детализации отдельных разделов программы и выбора приоритетных направлений. Новым крайним сроком обнародования программы назван октябрь 2017 года.

По словам Сухановой, после представления проекта будет назначена серия публичных слушаний по каждой парковой зоне отдельно. По заверениям департамента, поправки в проект по существу будут вноситься обязательно с учетом голосования, публичных слушаний и мнения горожан.

"Нам будет очень важно выслушать мнение каждого жителя, потому что проект будет сильно корректироваться именно после того, как мы учтем мнение нижегородцев. Естественно, что все знают, что сквер Свердлова чаще всего посещает молодежь, так как рядом кафе. Однако там есть ещё и просто местные жители из домов вокруг, и нам важно услышать и их. Поэтому это длительный проект, который будет существенно дополняться в процессе переработки", – отметила собеседница агентства.

Суханова также сообщила, что существующий проект рассчитан на пять лет с последующей пролонгацией.

По запросу НИА "Нижний Новгород" о том, какие же парки и озеленённые территории спустя один год после создания базового проекта развития вошли в новый документ, в департаменте культуры лаконично сообщили, что текст программы планируется представить общественности не позднее октября 2017 года. На конец сентября перечень парков и скверов, которые войдут в программу, по-прежнему находится на стадии обсуждения.

По данным опроса НИА "Нижний Новгород среди посетителей городских парков, большинство отдыхающих основной проблемой зон отдыха называет: неухоженность территории, отсутствие понятной навигации, благоустроенных дорожек, качественного освещения и камер видеонаблюдения, которые бы позволили без боязни посещать парки в вечернее время, нехватку мест для сидения и отдыха, парковку близко к пешеходной зоне (парковка Спортбара в саду им. Я. М. Свердлова примыкает к пешеходной дорожке и имеет чисто символическое ограждение), разрушенные ступеньки (Александровский сад), брошенные летние "ракушки", слабо выраженные границы между детскими зонами и площадками и общими прогулочными зонами, громкий раздражающий шум из заведений общепита и хаотически расставленные аттракционы, которые ни по цвету, ни по форме, ни по расположению не вписываются в общий парковый вид.

Задумавшись о том, что именно хотелось бы видеть в обновленных парках не только горожанам, но и специалистам в области благоустройства подобных территорий, мы обратились с комментарием к директору архитектурного объединения "О’Город" Дарье Шолиной.

По ее мнению, городу нужна концепция развития парков и скверов, которая будет предусматривать стратегию развития и регламентировать комплексный подход к благоустройству и развитию общественных зеленых пространств города.

Это значит, что программирование и благоустройство территорий должны происходить по новым сценариям, технологиям проектирования с привлечением горожан и бизнеса, использования новых форм администрирования парковых территорий, а также устанавливать некий базовый, но высокий уровень (по сути новые стандарты) городской парковой среды. В чем это будет выражено - в новых функциональных зонах, актуальной инфраструктуре, интересных малых архитектурных формах или качественном ландшафтном дизайне и т.д. - это уже вопрос комплексной и контекстуальной работы с каждой конкретной территорией, ведь важно опираться на истории и людей, которые связаны с каждым конкретным местом города.

"Мне кажется, что в профессиональном плане программа должна стать неким образцом по программированию, проектированию и администрированию парков и скверов в Нижнем Новгороде, а нижегородцы получат качественно новые пространства для отдыха в городе", – отметила собеседница агентства.

В свою очередь, комментируя проблемы городских парков, ландшафтный архитектор Анна Воронина, сообщила, что при реорганизации зон отдыха администрации следует учитывать особенности ландшафта и сохранять его, так как ряд парков создавался с целью поддержания грунта и укрепления городских склонов, чтобы защитить город массовых оползней.

Посмотрим, насколько заявленный мэрией проект будет отвечать потребностям и ожиданием жителей Нижнего Новгорода, и сможет ли он вывести качество городского отдыха на новый уровень, покажет только время. Первые промежуточные итоги посетители парков смогут сделать не ранее средины 2018 года, если, опять же, сроки не сдвинутся.