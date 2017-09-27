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29 сентября 2017 10:11  [1] "Т Плюс" заявила о сохранении горячего водоснабжения соцучреждениям-должникам г.Кстово Нижегородской области
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Общество

"Т Плюс" заявила о сохранении горячего водоснабжения соцучреждениям-должникам г.Кстово Нижегородской области

29 сентября 2017 10:11  [1] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" заявил о сохранении горячего водоснабжения соцучреждениям-должникам г.Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании 29 сентября 2017 года.

Согласно информации, намеченное на 29 сентября прекращение подачи горячего водоснабжения за долги перед ресурсоснабжающей организацией 11 объектам социальной сферы в городе Кстово осуществлено не будет в связи с получением гарантий оплаты от городской администрации.

Согласно гарантийному письму администрации Кстовского района, задолженность всех объектов социальной сферы за горячее водоснабжение будет погашена в срок до 15 октября, задолженность за тепловую энергию и теплоноситель – в срок до 30 октября.

Как сообщает "Т Плюс", по состоянию на 26 сентября сумма задолженности за тепловую энергию и горячую воду кстовских соцучреждений составляет 46,4 млн рублей, задолженность сложилась за семь-восемь периодов потребления.

"После проведенных отключений муниципальные власти района сделали шаги по решению проблемы задолженности. Надеюсь, что график, предоставленный администрацией, будет выполнен в полном объеме и учреждениям образования не будет вводиться ограничение ресурса", – отметил директор Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс". Александр Бобров.

Напомним, что о планах отключения от горячего водоснабжения детских образовательных учреждений Кстова "Т плюс" сообщило 20 сентября. Тогда речь шла о семи детских образовательных учреждениях, суммарная задолженность по которым составляла 1 млн 240 тысяч рублей. Общая сумма задолженности за отопление и горячую воду социальных объектов в городе Кстово по состоянию на 18 сентября превысила 47 млн рублей. 22 сентября горадминистрация заявила о намерении погасить долг по указанным учреждениям до 30 сентября.

Также сообщалось, что после оплаты долга 28 сентября "Т Плюс" возобновило горячее водоснабжение детских садов №24 и №25.

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