Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода вернулась к работе после эвакуации из-за сообщения о минировании Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Автозаводского района вернулась к работе после эвакуации связанной с поступившим звонком о минировании 2 октября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил сотрудник райадминистрации.



"До 13:00 у нас обед. Сейчас все люди возвращаются к работе", - сказал собеседник агентства.



Напомним, что после серии звонков с сообщениями и минировании 2 октября были эвакуированы почти все административные учреждения в нижегородском кремле. Сейчас экстренные службы полностью оцепили кремль.



В то же время, в области идет эвакуация еще нескольких зданий, в том числе школ и районных администраций.