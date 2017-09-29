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Происшествия

Администрация Автозаводского района Нижнего Новгорода вернулась к работе после эвакуации из-за сообщения о минировании

02 октября 2017 13:07  [106] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Автозаводского района вернулась к работе после эвакуации связанной с поступившим звонком о минировании 2 октября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил сотрудник райадминистрации.

"До 13:00 у нас обед. Сейчас все люди возвращаются к работе", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что после серии звонков с сообщениями и минировании 2 октября были эвакуированы почти все административные учреждения в нижегородском кремле. Сейчас экстренные службы полностью оцепили кремль.

В то же время, в области идет эвакуация еще нескольких зданий, в том числе школ и районных администраций.

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