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Происшествия

Нижегородский аэропорт эвакуируют из-за анонимного звонка 2 октября

02 октября 2017 13:32  [129] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский аэропорт эвакуируют из-за анонимного звонка 2 октября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

Согласно предварительной информации, эвакуация началась около часа дня, после поступления звонка с информацией о минировании учреждения. О задержке или переносе рейсов пока информация не поступала.

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.

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Фотофакт
Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

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