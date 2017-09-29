Нижегородский аэропорт эвакуируют из-за анонимного звонка 2 октября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский аэропорт эвакуируют из-за анонимного звонка 2 октября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.



Согласно предварительной информации, эвакуация началась около часа дня, после поступления звонка с информацией о минировании учреждения. О задержке или переносе рейсов пока информация не поступала.

Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.