Фото:
Нижегородский аэропорт эвакуируют из-за анонимного звонка 2 октября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.
Согласно предварительной информации, эвакуация началась около часа дня, после поступления звонка с информацией о минировании учреждения. О задержке или переносе рейсов пока информация не поступала.
Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+