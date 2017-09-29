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Бизнес

Сбербанк снизил ставки по продукту "Военная ипотека" на 1,4 п.п.

02 октября 2017 17:57  [65] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сбербанк снизил ставки по продукту "Военная ипотека" на 1,4 процентных пункта (п.п.). Об этом пресс-служба банка сообщила 2 октября 2017 года.

Согласно информации, новая ставка составляет 9,5%, она распространяется на готовое и строящееся жилье.

"Сбербанк улучшил условия по военной ипотеке в продолжение масштабной демократизации базовых ставок, которое мы произвели 10 августа. В этом году Сбербанк выдал жилищных кредитов военнослужащим на 15 млрд рублей – на 36% больше, чем годом ранее. Благодаря привлекательным условиям по продукту, девять тысяч семей военнослужащих приобрели жилье. Мы надеемся, что новая ставка 9,5%, которая на данный момент является самой низкой на рынке, позволит нам помочь еще большему количеству военнослужащих по всей стране обзавестись собственным жильем", – приводятся в сообщении слова директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васева.

Портфель военной ипотеки в Сбербанке на 1 сентября 2017 года составляет более 55 млрд рублей, прирост за год составил 40%.

СПРАВКА:
Продукт "Военная ипотека" предоставляется военнослужащим участникам накопительно-ипотечной системы, которые имеют право на получение целевого жилищного займа на основании федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".

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