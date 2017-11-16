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Общество

Градозащитники заявили о планах нижегородского правительства передать застройщикам участки в Волжской пойме без торгов

20 ноября 2017 14:49  [69] Общество
Копосовская дубрава

Копосовская дубрава

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Градозащитники заявили о планах нижегородского правительства передать готовым достроить дома-долгострои застройщикам участки в Волжской пойме без торгов. Об этом сообщает "Комитет защиты Волжской поймы" 20 ноября 2017 года.

По их данным, минстрой Нижегородской области "планирует решить проблему дольщиков, используя новые поправки к региональному закону о гражданах, пострадавших от бездействия застройщиков".

"Этот закон предусматривает передачу земельных участков в Нижнем Новгороде без торгов тем компаниям, которые возьмутся за достройку брошенных объектов. Чиновники регионального правительства так спешат, что уже в ноябре стали предлагать застройщикам участки, перечень которых не был утверждён Заксобранием Нижегородской области. К сожалению, в их число вошли два – площадью 35 и 100 га – близ улицы Хальзовской, на территории Волжской поймы, примыкающей к Копосовской дубраве. Застройка участков приведёт к гибели памятника природы", - говорится в сообщении.

Градозащитники подчеркнули, что с сочувствием относятся к обманутым дольщикам. "Но нельзя решать проблемы одних людей, лишая при этом общественного достояния других, снижая качество их жизни и уничтожая нашу общую среду обитания. Волжская пойма – территория, бесперспективная для застройки. Заболоченная, регулярно подтапливаемая территория, расположенная вдали от магистральных коммунальных сетей и дорог (двухполосное шоссе по улице Хальзовской расширить проблематично), вдали от центра города – настоящая катастрофа для застройщика. А учитывая общественную позицию в этом вопросе – ещё и неутихающая головная боль", - считает Комитет.

Градозащитники призывают чиновников "одуматься". "У нас меняется команда губернатора – пусть она прислушается к голосам нижегородцев!", - резюмируется в сообщении.

Напомним, что 21 июня 2017 года действующим на тот момент сити-менеджером Сергеем Беловым было подписано постановление "О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Нижнего Новгорода". Согласно документу, департаменту градостроительного развития было поручено подготовить проект по изменению зоны многоквартирной среднеэтажной застройки в границах земельного участка по ул. Хальзовской (в районе Копосовской дубравы) на территории земель общего пользования, зону рекреационно-ландшафтных территорий, зону спортивно-рекреационного и развлекательного назначения и зону набережных. По данным на ноябрь текущего года публичные слушания по возврату территории рекреационного назначения так и не были назначены.

Как сообщалось ранее, нижегородское правительство сменило зонирование участка около Копосовской дубравы на зону многоэтажной застройки в конце ноября 2016 года. В мае 2017 года стало известно, что комиссия при нижегородской администрации считает целесообразным возврат участку в Волжской пойме рекреационного статуса.

Инициативная группа граждан выступает против застройки Копосовской дубравы со II половины 2015 года.

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