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Бизнес

"Волжское пароходство" за навигацию 2017 года увеличило перевозку грузов на 21%

01 декабря 2017 16:03  [128] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Судоходная компания "Волжское пароходство" (входит в UCL Holding) во время навигации 2017 года увеличила перевозку грузов на 21% по сравнению с 2016 годом – до 6,3 млн т. Об этом пресс-служба пароходства сообщила 1 декабря 2017 года.

Согласно информации, навигация завершилась 20 ноября, она продолжалась 244 дня - с 22 марта по 20 ноября, что на два дня дольше, чем в прошлом году.

В структуре перевозок экспортные грузы составили 4 млн т (рост по сравнению с 2016 годом 14%). Объем грузов, перевезенных по внутрироссийским маршрутам, увеличился на 600 тысяч т (35%) — до 2,3 млн т.

В навигацию 2017 года треть от всего объема составили зерновые грузы. Судами пароходства перевезено 2,2 млн т зерна, на 40% больше, чем в прошлом году. Транспортировка серы сохранила уровень прошлогодних объемов и составила 1 млн т.

Основным внутрироссийским грузом стала щебеночная продукция из карьеров Карелии. Суда пароходства перевезли 1,5 млн т щебня (рост по сравнению с 2016 годом 40%). Внутрироссийские перевозки других грузов (металла, соли, гравия, промышленного сырья) остались на уровне прошлого года.

В навигацию 2017 года на перевозках работали 79 судов грузового и буксирного флота, в том числе четыре теплохода типа "Волго-Дон" были введены в эксплуатацию в августе под дополнительные объемы грузов. Также в работе использовались 59 несамоходных секций.

Напомним, АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" за девять месяцев 2017 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 15,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млрд 78,486 млн рублей.

СПРАВКА:
АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" - одна из крупнейших судоходных компаний России, образована в 1843 году. Выполняет грузовые перевозки по рекам и озерам России. Пароходство входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding (является мажоритарным акционером VBTH), консолидирующей ряд российских железнодорожных, стивидорных и логистических компаний.

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