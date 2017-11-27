Последние новости рубрики Политика
01 декабря 2017 19:07  [263] Суд продлил арест экс-главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 февраля
01 декабря 2017 17:20  [346] Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ
01 декабря 2017 13:50  [152] Партия "Единая Россия" отмечает 16-летие 1 декабря
01 декабря 2017 11:52  [238] Ксения Собчак откроет свой предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 5 декабря
01 декабря 2017 11:27  [454] Облсуд отказал прокуратуре в аресте депутата ЗС НО Александра Бочкарева
30 ноября 2017 18:25  [542] Нижегородская Дума рассмотрит вопрос о назначении замглавы администрации Кстова замом председателя КСП
30 ноября 2017 16:06  [515] Облсуд рассмотрит представление прокурора на изменение меры пресечения депутату ЗС НО Александру Бочкареву
30 ноября 2017 12:22  [505] ЗС НО отклонило требование облпрокуратуры о лишении Александра Бочкарева депутатских полномочий
30 ноября 2017 11:06  [490] Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий возглавил региональный избирательный штаб Бориса Титова
29 ноября 2017 17:19  [340] Вадим Булавинов считает возможным утверждение его секретарем НРО "Единой России" только после выборов 2018 года
Политика

Суд продлил арест экс-главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 февраля

01 декабря 2017 19:07  [263] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд продлил арест бывшему главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 февраля 2018 года.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, московский райсуд рассмотрел материалы о продлении ареста 1 декабря 2017 года. Постановление пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия. Обвинение было предъявлено 8 сентября, сам Кирилл Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией.

Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно.

В середине ноября земское собрание Кстовского района согласовало отставку Культина с поста главы районной администрации

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Выставка личных вещей Валерия Чкалова
27 ноября 2017 13:56Выставка личных вещей Валерия Чкалова

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph