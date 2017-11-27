Суд продлил арест экс-главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 февраля Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд продлил арест бывшему главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 февраля 2018 года.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, московский райсуд рассмотрел материалы о продлении ареста 1 декабря 2017 года. Постановление пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия. Обвинение было предъявлено 8 сентября, сам Кирилл Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией.

Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно.

В середине ноября земское собрание Кстовского района согласовало отставку Культина с поста главы районной администрации