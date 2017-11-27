Вадим Булавинов находится в реанимации после приступа, - помощник Общество

Депутат Государственной Думы РФ Вадим Булавинов был доставлен в одну из нижегородских больниц в предынсультном состоянии 1 декабря 2017 года. Об этом помощник депутата Павел Буянов сообщает 2 декабря.

Согласно информации, приступ произошел, когда депутат возвращался домой с работы. "Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации. В данный момент состояние Булавинова врачи оценивают как стабильное. После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено", - говорится в сообщении.

Сейчас Булавинов находится в отделении реанимации. "Медики связывают резкое ухудшение состояния здоровья депутата с сильным переутомлением", - отметил Буянов.