Как выбрать портновский манекен?

В настоящий момент рынок изобилует товарами на любой вкус. Достаточно заглянуть в специализированный магазин для портных, чтобы в этом убедиться. Манекены могут отличаться не только снаружи, но и иметь также скрытые возможности. В процессе выбора своего «помощника», необходимо быть предельно внимательным, ведь он покупается на долгосрочную перспективу. Манекен станет инструментом для воплощения задумок в реальность, поэтому должны быть учтены все нюансы. Купить его можно здесь.

В первую очередь, нужно обратить внимание на фигуру. Каждая народность имеет свои отличительные особенности, не говоря уже о мужчинах и женщинах. Важно определиться с направлением деятельности и потенциальными клиентами. Простые манекены вряд ли подойдут профессионалам, как и такие, которые имеют одну или две фигуры. Работа с таким «прообразом» человека принесёт мастеру массу хлопот. Идеальный вариант – это спроектированные 3D-модели, которые соответствует всем нормативам и стандартам, что утверждены на государственном уровне. Раздвижные конструкции обещают больше возможностей, поскольку они позволяют менять параметры. Желательно отдать предпочтение профессиональным манекенам, производителем которых является компания с хорошей репутацией. Особенно в ситуации, когда планируется развитие бизнеса в долгосрочной перспективе.

Необходимо не только осмотреть манекен со всех сторон, но и прощупать его поверхность, если пока нет доверия к поставщику инструментария. Материал должен быть гладким, исключать наличие всевозможных выпуклостей и впадин, отличаться равномерностью в части упругости и плотности. Манекен не должен издавать резкого химического запаха. Если наблюдается хотя бы один изъян, то от покупки инструмента для пошива лучше отказаться.

Обратите внимание также на цвет манекена. Он может быть чёрным, бежевым, белым или цветным. Текстиль должен быть приятным на взгляд и на ощупь. Желательно отдать предпочтение менее марким чехлам, поскольку за ними проще будет ухаживать. Выгодней покупать манекены со специальными подставками. Лучше, если втулка будет пластиковой. Манекен должен стоять абсолютно ровно.

Отдавайте предпочтение только проверенным участникам рынка. Не стоит рисковать своим будущим.